Trei frati au pierit in conditii cumplite

Trei copii nevinovati au pierit in conditii greu de imaginat, fara ca parintii sa fie macar in preajma, pentru a incerca sa ii salveze.

Pompierii bacauani care au intervenit, in decursul orelor trecute, pentru a stinge flacarile care au cuprins locuinta unei familii cu trei copii, din Stanisesti, au facut cumplita descoperire, o data ce au patruns in casa afectata de valvataie. Au gasit trupurile fara viata, arse complet, a celor trei micuti, in varsta de 6, 8 si 9 ani.

“Se pare ca micutii au fost lasati singuri in casa pe timpul noptii, parintii nefiind in preajma”, din cate a precizat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, intr-o interventie telefonica la postul B 1 TV.

Ramane ca politia sa stea de vorba cu parintii si sa afle unde anume se aflau in momentul producerii tragediei. Pana la momentul de fata nu se stie exact de la ce anume a pornit focul.