Toader, mesaj fara echivoc: unii, cand detin o functie, cred ca detin si adevarul absolut

La o zi de la sesizarea Inspectiei Judiciare, in privinta refuzului Parchetului General de a furniza Comisiei parlamentare care verifica aspecte ce tin de prezidentialele din 2009 o serie de documente, iar Augustin Lazar a avut o prima reactie, oficialul aflat in fruntea Ministerului Justitiei a facut din nou referire la acest subiect, de aceasta data joi dimineata.

“Multi se declara cunoscatori in toate domeniile de activitate, iar unii, cand detin o functie, cred ca detin si adevarul absolut”, a tinut sa sublinieze, joi, ministrul Justitiei.

Reamintind ca deunazi a sesizat Inspectia Judiciara, Toader a adaugat ca isi mentine punctul de vedere in aceasta chestiune, la fel cum se intampla si in cazul Procurorului General. “Nu inteleg sa fac polemici nici publice, nici personale, ci sa ma mentin in limita dialogurilor institutionale”, a subliniat ministrul Justitiei.