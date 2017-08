Toader despre Lazar: Nu cred ca este cazul sa intrebe CSM daca sa furnizeze sau nu documente

Ministrul Justitiei a anuntat ca are in plan sa discute cu Procurorul General si apoi sa sesizeze Inspectia Judiciara, in privinta documentatiei solicitate din directia Comisiei parlamentare care face verificari pe marginea unor aspecte ce tin de prezidentialele din 2009.

In acest sens, Toader a tinut sa sublinieze unele aspecte ce tin de sesizarea adresata de catre Augustin Lazar CSM-ului, in aceasta speta, in urma cu cateva saptamani. “Personal (…) am convingerea ca Procurorul General isi cunoaste atributiunile de serviciu. Am convingerea ca Procurorul General cunoaste modul de indeplinire, de exercitare a respectivelor atributiuni si nu cred ca este cazul ca domnia sa intrebe CSM-ul daca sa furnizeze sau nu respectivele documente (…) voi vorbi cu dansul, voi vedea ce raspunsuri – sigur, daca il voi gasi – furnizeaza, apoi voi sesiza Inspectia Judiciara”, a lamurit oficialul aflat in fruntea Ministerului Justitiei, intr-o declaratie de presa.