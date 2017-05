Toader asigura: Ministerul Justitiei sustine forma Legii gratierii fara fapte de coruptie

Dupa ce deunazi proiectul Legii gratierii a facut cale intoarsa din plen catre Comisia Juridica a Senatului, reprezentantii coalitiei de guvernare cazand de acord asupra faptului ca vor sa fie analizata forma actului normativ trimisa Legislativului din directia Guvernului, ministrul Justitiei a punctat ca institutia pe care o conduce nu sustine varianta ca demersul sa includa si fapte de coruptie.

“Guvernul -Ministerul Justitiei – sprijina, sustine proiectul initial pentru Legea gratierii, cu limite reduse de pedeapsa si fara faptele de coruptie. Mai mult de atat…”, a subliniat, de la Parlament, Tudorel Toader.

In alta ordine de idei, ministrul Justitiei a adus in discutie faptul ca saptamana viitoare ar urma sa mearga in Guvern cu proiectul de lege privind modificarile aduse Codurilor -Penal si de Procedura Penala – urmand ca apoi actul normativ sa ia calea Parlamentului, in vederea dezbaterilor.