Toader anunta ca saptamana viitoare pachetul de legi pe Justitie ajunge la CSM

Cat de curand, a se citi in chestiune de cateva zile, proiectul va fi gata, urmand sa ia calea CSM-ului si apoi a Guvernului, respectiv a Parlamentului.

Pe langa faptul ca a subliniat ca se lucreaza “cu turatia la maximum” in aceasta privinta, ministrul Justitiei a anuntat, marti, de la Parlament, ca pana vineri – cel mai probabil- va fi data o “forma finala a proiectului”, urmand ca apoi, undeva pe martea viitoare, draftul sa poata fi trimis Consiliului Superior Magistraturii, pentru ca forul sa se pronunte asupra schimbarilor aduse Codurilor Penal si de Procedura Penala, in conformitate cu deciziile Curtii Constitutionale.

Chemat tocmai pentru a face unele precizari cu privire la stadiul in care se afla aceste pachet de legi pe Justitie, Toader le-a transmis senatorilor juristi din Comisia condusa de Serban Nicolae ca “in ziua in care avem de la CSM avizul, trimitem la Guvern la prima sedinta si la dumneavoastra (in Parlament-n.r)” forma finala a proiectului.