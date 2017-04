Toader anunta ca actele privind extradarea lui Ghita au fost trimise in Serbia

Tudorel Toader a explicat ca partea romana, in speta institutia pe care o conduce, s-a incadrat in timp si a trimis in tara vecina. documentatia in cazul Ghita.

Ministrul Justitiei a anuntat ca inscrisurile presupuse a fi trimise la Belgrad, in privinta extradarii fostului deputat Ghita, care a fost prins in urma cu aproape doua saptamani in acest oras, au fost trimise in Serbia inca din cursul zilei precedente. “Noi am trimis intreaga documentatie la Ministerul Justitiei din Serbia. Are 475 de pagini. A fost tradusa in timp, cu un efort foarte sustinut, si ca a fost inregistrata la Ministerul Justitiei din Serbia. Din acest momment, adica de ieri de la 13.30, Ministerul Justitiei din Romania si-a indeplinit obligatiile pe care le avea”, a declarat joi dimineata ministrul Toader.

Va amintim ca Sebastian Ghita a fost gasit in capitala sarba inainte de Pasti, in conditiile in care era cautat de circa patru luni.