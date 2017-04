Termen prelungit in cazul extradarii lui Ghita

La cererea partii romane, judecatorii sarbi au prelungit termenul pana la care oficialii autohtoni – in speta Ministerul Justitiei – pot trimite documentele prin care solicita extradarea lui Sebastian Ghita de la 18 la 40 de zile.

Chiar daca zilele trecute ministrul se declara “convins” ca procedura va fi gata in timp util si ca nu ar fi nevoie sa se solicite o prelungire a perioadei in care sa fie trimisa documentatia impusa de procedurile privind extradarea, din Belgrad, a fostului deputat Sebastian Ghita, miercuri opinia publica afla ca o astfel de cerere a fost formulata si chiar admisa de instanta sarba.

Astfel ca, termenul de 18 zile, care ar fi expirat pe 2 mai, a fost extins pana la limita a 40 de zile, din cate anunta televiziunile de stiri.

Sebastian Ghita a fost prins in Belgrad in urma cu doua saptamani, mai exact in prag de Pasti, la circa patru luni de cand era cauztat de autoritatile autohtone.