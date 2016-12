Tariceanu, inca un mandat in fruntea Senatului

Calin Popescu Tariceanu isi mentine postura de al doilea om in stat, dupa ce, in urma cu scurta vreme, s-a confirmat alegerea sa in fruntea Senatului, pentru al doilea mandat consecutiv.

Co-presedintele ALDE a primit 87 voturi “pentru” a ocupa, in urmatorii patru ani, aceasta inalta functie in stat, in timp ce 40 de senatori s-au declarat “impotriva” acestei alegeri. Votul a fost unul secret, cu buletine.

De altfel, Tariceanu a si sustinut o prim discurs in calitatea de presedinte al Camerei Superioare a Legislativului. “Va indemn sa luati in serios mandatele pe care vi le-au acordat cetatenii”, le-a transmis liderul ALDE alesilor neamului, de la tribuna Senatului, dupa aflarea rezultatului votului.

Ar mai fi de mentionat faptul ca, asa cum s-a intamplat si in cazul lui Dragnea, ales presedintele Camerei, in cursul acestei dupa-amiezi, Calin Popescu Tariceanu nu a avut contracandidat. Sustinut de PSD si de ALDE, Tariceanu nu a avut mari emotii, de vreme ce restul grupurilor parlamentare nu au facut propuneri pentru prima fucntie in cadrul Senatului. Mandatul de sef al Senatului si, respectiv al Camerei Deputatilor, este de patru ani.