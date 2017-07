Tariceanu, concluzii dupa sedinta Coalitiei: sunt multumit

Dupa sedinta Coalitiei, liderul ALDE a anuntat concluziile discutiilor avute, la Parlament, cu premierul Mihai Tudose. A fost, practic, o prima evaluare a activitatii nou-instalatului Cabinet.

Concret, Tariceanu a anuntat ca premierul i-a informat de unele decizii implementate deja la nivelul Guvernului, dar si despre cea dintai vizita pe care o va face la Bruxelles, in noua postura, de sef al Executivului. “Da, sunt multumit. Observ o preocupare – in primul rand de a organiza discutii bilaterale cu toti membrii Guvernului, urmarind o agenta – pe care ne-a si prezentat-o (…) ne-a informat despre ce urmeaza sa faca in intalnirile de la Bruxelles, in cadrul vizitei oficiale”, a punctat, in urma cu scurta vreme, Calin Popescu Tariceanu.

sursa foto: Facebook