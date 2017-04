Tariceanu a confirmat, chiar in ziua Congresului, ca va candida la sefia ALDE

Pana la momentul de fata se cunoaste un singur nume de aspirant la sefia singulara a ALDE – cea a lui Calin Popescu Tariceanu.

Fara sa vrea sa raspunda intrebarilor care tineau de actualul sau partener de la concuderea ALDE si cu atat mai putin de demersul lui Daniel Constantin de contestare a deciziilor Delegatiei Permanente ce tin tocmai de Congresul din aceasta zi, Tariceanu a anuntat ca va intra in cursa pentru sefia ALDE.

“Voi candida la functia de presedinte, (…) ieri am glumit, vad ca unii n-au inteles gluma, in fine”, s-a rezumat sa spuna Tariceanu.

Totodata, al doilea om in stat a detaliat aspecte organizatorice, mentionand, printre altele, faptul ca “alegerea se va face in mod liber, nu exista liste, si in ordinea descrescatoare a voturilor”, dar si ca primii 17 alesi vor fi vicepresedinti, in timp ce urmatorii 16 alesi vor fi simpli membri.

Intrebat cum comenteaza anuntul lui Constantin, cum ca nu va participa la actualul Congres, dar si restul de aspecte facute publice in mesajul transmis in orele trecute, Tariceanu a raspuns: “in niciun fel, nu am vazut-o si nici nu ma intereseaza”. Chiar si asa, actualul co-presedinte ALDE a tinut sa mentioneze faptul ca “sa nu va imaginati ca alegerile intr-un parid sunt decise de instante, alegerile sunt decise de participantii la Congres”.