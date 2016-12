Sorin Grindeanu, noua propunere PSD-ALDE de premier

Dupa ce prima propunere formulata de PSD si sustinuta de ALDE si UDMR, in persoana lui Sevil Shhaideh, a fost refuzata deunazi de catre seful statului, Liviu Dragnea a anuntat noua varianta de premier cu care se va merge la Cotroceni. Totul, pe fondul mentiunii facute de catre liderii celor doua formatiuni aliate in vederea guvernarii ca se doreste evitarea unei posibie crize politice.

Este vorba despre Sorin Grindeanu, al carui nume a fost dezvaluit in fata presei miercuri dupa-amiaza, dupa ce in prealabil a avut loc o sedinta la care au participat mai-marii social-democrati, respectiv Comitetul Executiv al PSD-ului (incheiat dupa ora 17.30). Dragnea a subliniat ca Grindeanu a fost propunerea sa, supusa votului CExN. ”Am avut o discutie adanca, profunda in Comitetul Executiv National in care i-am rugat pe colegii mei sa-si spuna fiecare punctul de vedere”, a precizat, din capul locului, seful PSD.

Dragnea a oferit apoi o lamurire in privinta variantei, vehiculate recent, cu referire la eventualitatea suspendarii sefului statului. ”Sigur ca a fost un curent, in ultimele zile (…) mii de mesaje primite in care ne cereau sa trecem la suspendarea presedintelui (…) da, putem incepe suspendarea chiar de maine. Am discutat despre ce avem de facut. Varianta in care sa purcedem pe suspendare, sa mergem pe aceeasi propunere, Sevil Shhaideh, sau sa mergem pe o alta propunere”, a explicat seful PSD.

De ce nu s-a mai mers cu propunerea initiala

Prima varianta a picat, din cate a anuntat acelasi lider social-democrat, dupa ce Sevil Shhaideh ar fi primit amenintari cu moartea, dupa anuntul presedintelui, de respingere a desemnarii ei. In aceste conditii, pesedistii nu au mai mentinut propunerea initiala, desi Dragnea a subliniat ca ii pare rau de acest lucru. Ulterior, colegii i-au propus lui Dragnea insusi sa fie el nominalizarea de premier, din cate a dezvaluit numarul 1 in tabara social-democrata, dar seful PSD a invocat faptul ca nu doreste ”fortarea” legii, drept urmare nu a acceptat.

Ca atare, s-a optat pentru un ”coleg loial programului de guverare si partidului, (…) care nu merge la Palatul Victoria, daca va fi desemnat, sa-si creeze acolo un pol de putere”, din cate a atras atentia seful PSD, inainte de a preciza ca pesedistii si-au dorit sa nu arunce tara intr-o criza, si de a rosti un nume: cel al lui Sorin Grindeanu.

Trebuie spus ca in ultimele ore se vehiculase numele europarlamentarului Viorica Dancila drept cea de-a doua propunere a aliantei de guvernare formate de social-democrati si de cei din cadrul ALDE. Mentionam si faptul ca Dragnea a facut anuntul flancat de mai multe doamne din PSD, printre care Ecaterina Andronescu, Gabriela Firea, Viorica Dancila, Lia Olguta Vasilescu, dar si de alte nume cunoscute din randul formatiunii pe care o conduce.

Se asteapta decizia UDMR

In contextul noului anunt, ramane de vazut ce vor decide reprezentantii UDMR, in sensul in care daca noua nominalizare va avea acordul formatiunii conduse de Hunor Kelemen. ”In momentul in care vom afla cine este nominalizarea coalitiei PSD-ALDE vom putea spune daca sustinem investirea Guvernului”, spunea seful UDMR, miercuri, de la Parlament, politicianul adaugand ca formatiunea sa nu poate da ”un cec in alb” si ca se vrea aflarea numelui propus de partidele conduse de Dragnea, Tariceanu si Constantin.

