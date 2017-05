Situatia lui Serban Nicolae, transata in CEx-ul PSD de miercuri

Peste doar doua zile se va sti ce anume decid mai-marii pesedisti, in frunte cu Liviu Dragnea, in privinta lui Serban Nicolae, presedintele Comisiei Juridice a Senatului, dupa controversa de saptamana trecuta, cu amendamentele aduse proiectului legii gratierii, ce includeau si faptele de coruptie.

“Nu numai eu, majoritatea suntem nemultumiti pentru ce s-a intamplat acolo”, a anuntat seful PSD, in urma cu doar cateva minute, de pe holurile Parlamentului. In clipa in care a fost intrebat ce se va intampla cu senatorul Serban Nicolae, dupa situatia de zilele trecute, Liviu Dragnea a adus in discutie faptul ca aceasta chestiune se va transa miercuri dimineata, in cadrul Comitetului executiv al PSD. CEx-ul va incepe la ora 10.30, a mai precizat Liviu Dragnea.

Va amintim ca dupa aparitia controverselor fata de includerea amendamentelor cu pricina s-a vehiculat faptul ca senatorul PSD aflat in fruntea Comisiei Juridice a Camerei Superioare a Parlamentului ar risca chiar excluderea din partid.