Si Tariceanu asteapta “cat mai repede” proiectele de la ministrul Justitiei

Ministrul Justitiei ar trebui sa se grabeasca in a prezenta proiectele menite sa aduca modificari Codului Penal si de Procedura Penala, in conformitate cu deciziile CCR, e de parere co-presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

Chiar si asa, al doilea om in stat a pus accent pe faptul ca graba nu ar insemna sarirea etapei consultarii publice. “In momentul in care procesul de elaborare si de consultare publica se va incheia, proiectul va fi aprobat de Guvern si trimis la Parlament. Aceasta este procedura standard pe care cred ca e foarte bine sa o respectam in asa fel incat sa dam rolul necesar Parlamentului de for suprem de dezbatere politica si de legiferare. Si astept sigur, ca si domnul Dragnea, cat mai repede, dar cat mai repede inseamna cu respectarea acestor pasi de consultare publica, proiectele care ne vor fi trimise de catre Guvern proiectele pentru modificarea Codului penal si Codului de procedura penala”, a sustinut, deunazi, co-presedintele ALDE, citat de b1.ro.

S-a intamplat la o zi de cand seful PSD afirma, de la Parlament, ca va cere o audienta la ministrul Justitiei, invocand o intarziere in aceeasi privinta.