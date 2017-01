Shhaideh, unda verde de la comisii: “Am primit un aviz pozitiv, mergem la treaba”

Viitorul ministru al Dezvoltarii si ocupant, din partea PSD, al unuia dintre cele doua fotolii de vicepremier, a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite, la audierile desfasurate miercuri la pranz.

Propusa la conducerea Ministerului Dezvoltarii, dupa ce in prima faza seful statului nu a fost de acord cu desemnarea sa in fruntea echipei guvernamentale, Sevil Shhaideh a trecut – fara probleme- de testul comisiilor de specialitate, in sensul in care a raspus intrebarilor adresate de reprezentantii formatiunilor parlamentare care fac parte din aceste foruri de avizare.

La finele celor cateva zeci de minute de audieri, au fost 21 de voturi in favoarea instalarii lui Shhaideh in fruntea Ministerului Dezvoltarii si doar 11 impotriva. “Am primit un aviz pozitiv, mergem la treaba”, a transmis social-democrata, la iesirea din sala in care a avut loc audierea sa. La fel cum a sustinut si in fata specialistilor din comisia parlamentara, Shhaideh a pus din nou accent pe nevoia de “clarificare a raspunderii administrative”, in sensul in care sa se delimiteze clar notiunea de ales local si de demnitar. “Problema se pune de clarificare a competentelor”, a subliniat social-democrata, care a adus in discutie varianta ca o astfel de clarificare sa se faca printr-un proiect de lege, ce va fi discutat la nivelul comisiilor de specialitate din Parlament.