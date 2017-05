Serban Nicolae, primele declaratii dupa ce a fost taxat de conducerea PSD

Sanctionat in cadrul sedintei Comitetului Executiv al PSD-ului, de miercuri, dupa ce a depus controversatele amendamente la proiectul Legii gratierii, ce includeau si fapte de coruptie, Serban Nicolae continua sa-si sustina cauza, declarand ca nu crede sa fi gresit cu ceva.

La putina vreme dupa ce s-a aflat ca a ramas fara cele doua functii de la Parlament – cea de lider al Comisiei Juridice si al Grupului PSD de la Senat, in urma votului dat de conducerea social-democratilor, Serban Nicolae a facut primele declaratii pe acest subiect. “Pentru mine n-are cum sa fie vreo bucurie, eu consider ca nu am gresit cu nimic, dar nu am obtinut aceste functii prin concurs (…) din punctul meu de vedere (…) a fost un act de incredere din partea partidului. Nu mai exista, nu-i niciun fel de suparare“, a punctat Nicolae.

Cat priveste retragerea “la pachet” din functia de lider de grup PSD la Senat, Nicolae o vede ca pe un soi de “consecinta, de retragere a increderii, in general. Probabil am devenit lipsit de incredere”.

Nu in ultimul rand, senatorul a declarat ca nu crede sa fi afectat in vreun fel imaginea Partidului Social Democrat, admitand, insa, ca parerea sa ar putea sa nu coincida cu a celorlalti. “Poare perceptia mea e gresita”, a conchis deja fostul sef al CJ de la Senat.

sursa foto: Facebook/Serban Nicolae