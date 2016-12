Seful PSD: Sevil Shhaideh lucreaza acum la buget

“O sa guvernam si o sa guvernam bine pentru romani”, a anuntat cu convingere Liviu Dragnea, in urma cu scurta vreme, de la sediul PSD de aceasta data, unde a ajuns de la Parlament, pentru a-i primi pe copiii care au venit sa-i colinde pe social-democrati.

Dragnea se declara convins ca Sevil Shhaideh nu are cum sa rateze instalarea la Palatul Victoria, chiar daca presedintele a amanat comunicarea unei decizii in aceasta privinta pana dupa Craciunul care bate la usa. “Avem totul pregatit, avem un premier bun propus”, a subliniat Dragnea, care a adaugat, raspunzand unei intrebari a reporterilor, ca nu are emotii ca propunerea PSD-ului va fi respinsa.” Eu cred ca si presedintele Romaniei este un bun roman si vrea ca tara care l-a ales presedinte sa fie o tara respectata (…) eu sunt sigur ca o va nominaliza”, a subliniat seful social-democratilor, partidul care a castigat alegerile parlamentare si care detine majoritatea in Legislativ, alaturi de ALDE si UDMR.

In alta ordine de idei, Dragnea a explicat de ce nu a iesit Shhaideh la declaratii – pentru simplul motiv ca au convenit sa nu iasa public pana ce “nu exista o desemnare oficiala”. Asta nu inseamna, insa, ca fostul ministru nu e cat se poate de preocupat de atributiile posibilei functii pe care o va ocupa. “Doamna Shhaideh lucreaza la buget, impreua cu niste colegi, e in Bucuresti normal”, a mai precizat seful PSD.

Nu in ultimul rand, Liviu Dragnea a punctat faptul ca, la doua zile de la desemnarea premierului, va fi anuntata si componenta noului Guvern.