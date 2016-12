Seful PSD crede ca Basescu l-a influentat pe Iohannis sa amane desemnarea premierului

Liviu Dragnea are o teorie, confom careia seful statului ar fi putut pleca urechea la spusele predecesorului sau, in speta Traian Basescu, la consultarile avute de Iohannis cu PMP-ul, in prima parte a zilei trecute. Dupa cum era de asteptat, reactia fostului presedinte nu s-a lasat asteptata.

Concret, seful PSD considera ca primul om in stat ar fi fost gata sa anunte desemnarea primului-ministru in cursul zilei trecute. Asta pana sa discute cu liderul PMP. De aici si concluzia pe care a expus-o, seara trecuta, intr-o emisiune la Romania TV. “Nu cred ca Traian Basescu in viata lui a facut vreodata bine, dar rau poate face. Imi pare rau ca presedintele Romaniei s-a lasat influentat de Traian Basescu, daca este corect rationamentul meu”, a explicat liderul social-democrat, care a admis ca amanarea desemnarii viitorului sef al Guvernului (pana dupa Craciun-n.r) l-a luat prin surprindere.

Replica lui Basescu

In schimb, Traian Basescu n-a ramas fara replica in fata concluziei sefului PSD, caruia i-a dat o replica, pe Facebook. “Inteleg perfect nevoia unei solutii imediate pentru formarea guvernului, iar aici Dragnea trebuie sa-l ajute pe Iohannis facand imediat o noua propunere. (…) Dragnea, fara vorbe grele, fara suparare, eu doar mi-am facut datoria de a sanctiona o greseala a puterii”, a transmis, printre altele, liderul PMP.

Va amintim ca dupa consultarile cu PMP-ul a aparut si un al doilea nume la capitolul posibili premier, dupa ce formatiunea a decis sa i-l propuna lui Klaus Iohannis pe Eugen Tomac drept varianta de prim-ministru. Numarul 2 in PMP se alatura, astfel, propunerii PSD si ALDE, in speta lui Sevil Shhaideh.