Seful PSD anunta ce a facut in vacanta de Pasti: e “o captura mare”

Cum se stie ca abia ce s-a intors din vacanta de Pasti, petrecuta in afara tarii, desi nu a dorit sa faca prea multe precizari cu privire la destinatia aleasa, seful PSD a anuntat ca a fost “la pescuit”.

“N-o sa va spun unde (…) dar probabil ca astazi sau maine o sa pun niste poze, e o captura mare, pescuitul in ocean este total diferit fata de pescuitul la stiuca”, le-a spus seful PSD, zambind, jurnalistilor aflati la Parlament.

Din presa se aflase anterior ca presedintele Camerei a fost in vacanta la Doha, in Qatar, si ca s-a intors in tara seara trecuta. Adica la cateva saptamani de cand a fost in Delta, alaturi de premierul Grindeanu, unde s-au pozat dupa ce au fost la pescuit de stiuca.

foto: Facebook/Liviu Dragnea