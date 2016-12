Seful MAI cere ancheta interna in Politie, in cazul disparitiei lui Ghita

Sebastian Ghita e in continuare de negasit, cazul disparitiei sale atragand dupa sine un control intern, la nivelul Politiei.

Daca pana acum se stia doar ca oamenii legii nu au reusit sa dea de urma lui Ghita, dupa ce acesta nu s-a prezentat deunazi la DNA Ploiesti -desi printre perevederile controlului judiciar sub care se afla se mentioneaza clar ca trebuie sa mearga la discutiile cu procurorii de fiecare data cand e chemat- de aceasta data aflam ca de la varful Ministerului de Interne s-a cerut o verificare interna, la nivelul Politiei Romane.

Concret, ministrul de Interne Tudorache a cerut “de urgenta”, din cate se precizeaza intr-un comunicat al IGPR, sefului Politiei sa se faca o ancheta care sa scoata la iveala cum anume au actionat politistii in acest caz.

In alta ordine de idei, oficialii din Politie mentioneaza faptul ca pana la momentul de fata, adica pana vineri dupa-amiaza, nu fusese emis un mandat de arestare preventiva pe numele omului de afaceri – pana de curand deputat, dar si ca politistii nu au date din care sa rezulte ca Sebastian Ghita a parasit tara. In acest sens, se mentioneaza ca s-au luat masuri astfel incat afaceristul sa nu poata iesi din Romania.

Reprezentantii IGPR ofera, in detaliu, o serie de amanunta in privinta etapelor care au dus la emiterea unui mandat de aducere pe numele afaceristului.

Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul IGPR:

“La data de 31 martie 2016, Directia Nationala Anticoruptie a emis o ordonanta prin care s-a dispus, impotriva inculpatului Ghita Sebastian, luarea masurii preventive a controlului judiciar pe cautiune, Inspectoratul de Politie al Judetului Prahova fiind desemnat sa puna in executare aceasta activitate procedurala.

Pe timpul controlului judiciar, conform programului de supraveghere intocmit, inculpatul avea obligatia de a se prezenta o data pe saptamana, la sediul I.P.J. Prahova. Totodata, conform masurilor dispuse de procuror si, ulterior, de catre instanta de judecata, inculpatului i s-a interzis sa paraseasca teritoriul Romaniei, interdictie care a fost comunicata Politiei de Frontiera pentru efectuarea mentiunilor in evidentele specifice.

Masura controlului judiciar a fost prelungita succesiv, in faza urmaririi penale de catre D.N.A. prin ordonanta, iar ulterior in faza judecatii, prin incheiere de sedinta, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, mentinandu-se si obligatia inculpatului de a nu parasi teritoriul Romaniei.

Activitatile din cadrul controlului judiciar s-au desfasurat conform procedurii penale. Ultima data, inculpatul a fost prezent,conform programului stabilit, in fata politistilor, in data de 19 decembrie a.c., cand i-a fost inmanata si hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Prin aceasta instanta a admis cererea de modificare a continutului controlului judiciar in sensul inlaturarii obligatiei de a nu parasi teritoriul Romaniei, hotarare care nu este definitiva si nici executorie. Incheierea a fost contestata, astfel incat interdictia de a nu parasi teritoriul Romaniei este in vigoare si in prezent.

De asemenea, la data de 19 decembrie a.c, dupa prezentarea la sediul I.P.J. Prahova a celui in cauza, DNA Serviciul Teritorial Ploiesti a dispus prin ordonanta, efectuarea de activitati ce nu au presupus un control in trafic sau limitarea libertatii inculpatului. Masurile in cauza au fost puse in executare de Directia Operatiuni Speciale.

In dimineata zilei de 20 decembrie a.c., deoarece nu a mai fost semnalata prezenta inculpatului la locuinta din municipiul Ploiesti, conform art. 215 al. 1, din C.P.P., inculpatul a fost citat la sediul I.P.J. Prahova.

Intrucat, acesta nu s-a prezentat, cf art. art. 215 al. 6 CPP, politistii au informat Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la acest aspect, pentru dispunerea de masuri in consecinta.

In aceasta situatie, s-a solicitat sprijin si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, care a intensificat verificarile la punctele de trecere a frontierei.

Pana in prezent, nu au fost identificate date care sa confirme iesirea din tara a persoanei in cauza.

Ca urmare a acestor demersuri, la data de 21 decembrie a.c., unitatea de parchet a emis un mandat de aducere pe numele celui in cauza la sediul DNA- Serviciul Teritorial Ploiesti, pentru a fi pus in executare de catre politisti.

Conform art 265 CPP, ”O persoana poate fi adusa in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata pe baza unui mandat de aducere, daca, fiind anterior citata, nu s-a prezentat, in mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenta ei este necesara, sau daca nu a fost posibila comunicarea corespunzatoare a citatiei si imprejurarile indica fara echivoc ca persoana se sustrage de la primirea citatiei.”

In acest context, politisti din cadrul structurilor de investigatii criminale si ordine publica din cadrul IPJ Prahova s-au prezentat la adresa indicata in mandatul de aducere precum si la alte adrese de pe raza judetului Prahova, insa inculpatul nu a fost gasit. Conform art. 266 al. 4 CPP, au fost incheiate procese- verbale pentru fiecare adresa, care au fost inaintate, in aceeasi zi, catre DNA- Serviciul Teritorial Ploiesti.

Ulterior, aceeasi unitate de parchet a transmis un nou mandat de aducere, avand termenul de executare momentul depistarii, sens in care Politia Romana si Politia de Frontiera Romana au extins activitatile in vederea identificarii inculpatului.

Mentionam ca pana in acest moment nu a fost emis mandat de arestare preventiva, fapt pentru care, activitatile desfasurate de catre politisti nu se circumscriu celor dispuse in cazurile de dare in urmarire a unei persoane.

Masurile privind intensificarea verificarilor la punctele de trecere a frontierei se mentin, in asa fel incat inculpatul sa nu poata parasi tara.

Ministrul afacerilor interne a solicitat, de urgenta, sefului Politiei Romane, efectuarea unei anchete interne cu privire la modul in care au actionat politistii si cum s-a derulat cooperarea interinstitutionala, urmand a fi dispuse masuri in consecinta”.