Seful MAE, precizari despre cotele de refugiati: Romania mai degraba o tara de tranzit

Dupa ce recent aducea in discutie faptul ca a fost formulata “o oferta” pentru relocarea in Romania a 1942 de refugiati, Teodor Melescanu a vorbit din nou despre acest subiect, de aceasta data luni dupa-amiaza.

Dupa ce a semnat in cartea de condoleante deschisa la Ambasada Spaniei din Bucuresti, seful MAE a readus in discutie faptul ca “Romania nu a acceptat ideea unor cote obligatorii pentru refugiati”, mentionand ca “in cadrul principiului solidaritatii, sigur, in masura posibilitatilor pe care le avem, organele competente – MAI -ul – va pot spune cam care sunt disponibilitatile la ora actuala”.

Nu in ultimul rand, ministrul a subliniat ca, in aceasta chestiune, Romania isi va indeplini obligatiile in calitate de stat membru UE. “Din fericire pentru noi, Romania este mai degraba o tara de tranzit. Numarul de refugiati este relativ mic, presiunea imigrantilor este pentru zona Europei centrale si de nord. In ceea ce ne priveste, ne vom face datoria ca tara membra a Uniunii Europene”, a conchis Melescanu.