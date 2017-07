Seful Fiscului, din nou la Palatul Victoria

Presedintele ANAF va ajunge pentru a doua oara la sediul Guvernului, in decursul a doar cateva zeci de ore.

Stan urmeaza sa aiba discutii cu premierul, dar si cu ministrul Finantelor, in cursul acestei dupa-amiezi. De altfel, seful ANAF si prim-ministru au mai avut un dialog in privinta imbunatatirii activitatii Fiscului.

In acest sens, seful PSD preciza, deunazi, ca in cadrul acestor discutii s-au identificat mai mult de 30 de idei in acest sens. “De-asta au fost chemati acolo, sa discute serios, nu sa fie mustruluiti”, a asigurat Dragnea, joi, de la Parlament.