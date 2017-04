Seful Comisiei Europene le va vorbi alesilor neamului la doua zile dupa Iohannis

Peste doar cateva saptamani va fi Ziua Europei si se vor implini 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Motiv pentru care in fata senatorilor si a deputatilor autohtoni vor veni, in zile diferite, atat presedintele Iohannis, cat si seful Comisiei Europene.

O confirmare in aceasta privinta a venit, marti, din partea celui de-al doilea om in stat, la finele sedintei Birourilor permanente reunite, in cadrul careia s-au avut in vedere aceste aspecte.

In primul rand, Klaus Iohannis va merge, pe 9 mai, in Parlament, in jurul pranzului, cum a solicitat zilele trecute, intr-o scrisoare adresata presedintilor Camerelor. Primul om in stat doreste sa le transmita parlamentarilor un mesaj prilejuit de implinirea a 140 de ani de la proclamarea Independentei Romaniei si cu ocazia Zilei Europei.

La doua zile distanta, adica pe 11 mai, alesii neamului il vor avea ca oaspete pe Jean-Claude Juncker. Presedintele Comisiei Europene este asteptat la Palatul Parlamentului cu un discurs special pregatit la ceas aniversar, in speta cu ocazia implinirii unui deceniu de cand Romania face parte din marea familie europeana.