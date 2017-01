Sefii celor doua Palate, fata in fata la Cotroceni. Iohannis: E foarte important sa avem un buget sustenabil

O data ce presedintele l-a sunat si l-a chemat la Cotroceni, pentru a-i oferi unele lamuriri in privinta planurilor Executivului, premierul s-a prezentat, alaturi de unul dintre ministrii Cabinetului sau, la ora stabilita, la sediul Presedintiei, pentru prima intalnire de lucru dintre seful statului si cel al Guvernului.

UPDATE: La finalul intrevederii cu premierul Grindeanu si ministrul Stefan, care a durat cu putin peste o ora, Klaus Iohannis a facut cateva declaratii, in care a subliniat ca, avand in vedere ca inca se lucreaza la bugetul pentru acest an, a fost vorba deocamdata de un nivel de intentii. “Dupa parerea mea (…) este foarte important sa avem pentru 2017 un buget sustenabil, solid, care tine cont de cateva date foarte importante, cum ar fi, de exemplu, sa ne incadram sub un deficit de sub 3%, o alocare de 2 % pentru Aparare. Avem promisiuni ca aceste lucruri vor fi realizate”, a subliniat Iohannis.

—

Aceasta intalnire dintre primul om in stat, seful Guvernului si ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a inceput cu putine minute dupa ora 15, iar presa nu a avut acces nici macar la primele fraze rostite de seful statului sau de oficialii guvernamentali.

Asadar, ramane de vazut daca si mai ales ce anume vor declara presedintele si premierul, la finele intrevederii aflate in plina desfasurare, la momentul de fata, in Salonul Ambasadorilor.

Cat despre motivul pentru care a fost chemat Sorin Grindeanu la Cotorceni, purtatorul de cuvant al Presedintiei anunta, luni, necesitatea unei analize “clarificatoare”, mai exact ca presedintele “vrea sa afle, direct de la Premier, care sunt planurile Guvernului in legatura cu bugetul pe anul 2017″, dar si ca” este o discutie necesara pentru ca exista foarte multe ingrijorari in legatura cu sustenabilitatea acestor masuri si efectele pe care le-ar putea avea asupra economiei”.

sursa foto: presidency.ro