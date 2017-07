Ministrul Dan, mentiuni de ultima ora despre pensiile din MAI

Admitand ca exista un “deficit foarte mare” la nivelul MAI, Carmen Dan a anuntat ca in perioada urmatoare vor fi adusi in sistem 4.000 de oameni.

Cat priveste chestiunea pensionarilor din Minister, sefa MAI a subliniat, luni dimineata, ca pana in 15 septembrie se mai pot face astfel de pasi, in conditiile actuale – si anume in urma OUG datand din 2016. “Consider ca pana pe 15 septembrie toti cei care indeplinesc, in conjunctura actuala, conditiile sa iasa la pensie pot opta. Ceea ce este corect”, a subliniat ministrul.

Totodata, ministrul a mai facut cateva precizari importante pe acelasi subiect.”Nu se diminueaza drepturile castigate. In plus, asa cum am anuntat, eu zic ca sa renuntam la tema ipocriziei. Este momentul ca atunci cand spunem ca in sistem avem deficit de 20.000 de oameni, care creste pentru ca exista aceasta posibilitate si oamenii ies din sistem la 45 de ani, cred ca este normal sa facem ceva sa indreptam aceste lucruri. Asta se va intampla. Faptul ca s-a anuntat un termen de 15 septembrie nu inseamna ca exista nici cea mai mica intentie de a elabora un act normativ care sa-si produca efectele peste noapte si ca toti cei care indeplinesc conditiile pe actuala lege vor putea sa opteze intr-o luna si jumatate daca ies sau raman in sistem (…) Inteleg ca nu se umbla la varsta de pensionare“, a lamurit Carmen Dan.