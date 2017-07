Sefa MAI, despre raportul atribuit DGPI: acest document, initial, nu a avut niciun antet

Carmen Dan a facut referire, vineri, la documentul prezentat in ancheta Rise si atribuit actualului DGPI.

Concret, ministrul de Interne a anuntat concluziile unor verificari intreprinse in aceasta privinta, in conditiile in care, dupa cum se stie deja, reprezentantii Directiei declarasera deja ca asa-zisul raport secret invocat in investigatia jurnalistica nu apartine institutiei. “Eu am facut unele verificari. (…) Acel document emana de la o institutie. De fapt, este trecut pe document antetul unei institutii – IPJ Teleorman. (…) Am facut verificari serioase in registrele de evidenta ale IPJ Teeorman si acest document nu se regaseste inregistrat institutional, cum ar fi fost normal. (…) Am facut verificari la nivelul DGPI (…) nu s-a regasit nici in evidentele acestei structuri. Am facut verificari si la nivelul IGPR, nu exista inregistrat acest document nici in arhiva acestei institutii”, a punctat Carmen Dan.

In baza acestor pasi parcursi, sefa MAI a tras unele concluzii: “aceste este un document pre-conceput, pre-facut in alte scopuri” si ca “am informatii (…) ca acest document initial nu a avut niciun antet”.

Vrea masuri

Nu in ultimul rand, ministrul de Interne a lasat sa se inteleaga ca lucrurile nu vor ramane asa, in sensul in care va cere unele masuri, avand in vedere ca ar fi fost afectata imaginea institutiei pe care o conduce. “Pentru faptul ca in spatiul public inca se speculeaza ca acest document ar proveni de la DGPI si pentru ca eu consider ca acest lucru afecteaza imaginea ministerului, voi intreprinde demersurile legale, pentru ca cei care au facut asemenea afirmatii ori sa le probeze, ori sa le retraga”, a conchis Carmen Dan.