Sefa MAI, despre Ghita: O sa vina in tara, o sa fie audiat

La cateva zile de cand confirma localizarea, in Belgrad, a fostului deputat cautat de luni intregi, ministrul de Interne a facut noi precizari in cazul Ghita, de aceasta data cu privire la aducerea in tara a afaceristului.

Concret, Carmen Dan a declarat, pentru Antena 3, ca “are un mandat de arestare de 18 zile, in vederea extradarii. Ministerul Justitiei va derula procedura de extradare. O sa vina in tara, o sa fie audiat si o sa aflam multe”.

La momentul de fata, fostul parlamentar se afla in custodia oamenilor legii sarbi, urmand sa ajunga din nou in tara dupa ce vor fi parcursi pasii impusi de o astfel de procedura.

Sebastian Ghita a fost prins in capitala sarba in noaptea de joi spre vineri. La acea data, fostul deputat se afla alaturi de fratele sau.