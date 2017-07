Sefa MAI anunta: se vor adresa instantei pe tema stadionului Dinamo

Subiectul ce tine de modernizarea stadionului aflat pe Soseaua Stefan cel Mare, in imediata apropiere a Spitalului de Urgenta Floreasca, continua sa fie in atentia ministrului de Interne.

La finele unei sedinte cu grupul de lucru din cadrul ministerului pe care il conduce, pe tema stadionului Dinamo, Carmen Dan a postat pe contul sau de Facebook un anunt, prin care si explica inclusiv motivul pentru care se preocupa de aceasta situatie. “Dupa ce in urma cu 30 de zile am sesizat DNA, in zilele urmatoare vom initia si o actiune in instanta. Subiectul ramane in atentia mea pentru ca imi doresc ca stadionul Dinamo sa fie modernizat, iar acest obiectiv este unul prioritar pentru noi.

sursa foto: Facebook/Carmen Dan