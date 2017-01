Sefa interimara a PNL eticheteaza lista Guvernului propusa de PSD-ALDE: ”incropita”

Daca liderul PSD a laudat echipa guvernamentala propusa pentru a fi condusa de Sorin Grindeanu, premierul desemnat, dupa cum era de asteptat sefa interimara a principalului partid de opozitie nu a vazut-o deloc cu ochi buni. Drept urmare, a si anuntat ca alianta PSD-ALDE nu se poate astepta pe votul PNL, la investirea Executivului.

La scurta vreme dupa ce atat social-democratii, cat si cei de la ALDE au anuntat componenta viitorului Guvern -care ar urma sa fie condus de catre premierul desemnat Grindeanu – liberalii, prin vocea sefei interimare, au anuntat faptul ca ”PNL va vota impotriva Cabinetului PSD, impotriva unei scheme supradimensionate a Guvernului”.

In opinia Ralucai Turcan, ”intreaga lista a Guvernului este una incropita, in functie de interese personale sau de grup ale celor din alianta PSD-ALDE”, iar cea a lui Florin Iordache la Ministerul Justititiei – nominalizare la care s-a facut referire pe fondul unui zvon aparut in privinta unei viitoare prezentari in Parlament a Legii Amnistiei – ”de sacrificiu”.