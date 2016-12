Seara marii finale! Cine isi disputa sansa de a ajunge castigatorul X factor, sezonul 6!

Cei care n-au pierdut nicio editie din actualul sezon al competitiei difuzate de Antena 1 asteapta, cu siguranta, seara de vineri, pentru a urmari marea finala, la incheierea careia se va sti care concurent, din cei patru ajunsi in ultimul act al concursului, va castiga X Factor!

Cu doar cateva zile pana la Craciun, unul dintre cei patru tineri finalisti ai sezonului 6 de la “X Factor” – Olga, Alex, Marcel si Raul – va primi cel mai frumos cadou posibil, si anume titlul de castigator al competitiei, dar si premiul consistent pus in joc, si anume 100.000 de euro!

Asadar, finala si-o disputa o fata si trei baieti. Care vor trece printr-o experienta greu de egalat, si anume vor urca pe scena alaturi de patru dintre cei mai apreciati solisti ai momentului si vor canta – live, trebuie precizat. In timp ce Olga va evolua pe scena alaturi de solistul trupei “Zob si Zdub”, Roman, Alex va canta cu Sore, Raul cu Alina Eremia, iar Marcel cu Alin Oprea, de la formatia Talisman.

Publicul aflat in fata televizoarelor are un rol important, pentru ca va desemna, prin SMS, atat cei doi concurenti care vor ramane in etapa de dinaintea aflarii fericitului laureat, mai exact la duel, cat si, apoi, in runda urmatoare de vot, marele castigator al competitiei jurizate de Delia, Horia Branciu, solistul trupei Carla’s Dream si de Stefan Banica Jr.

Un singur amanunt va mai spunem: gala finala X Factor sezoul 6 incepe vineri seara, la 20.30.

foto: Facebook/ X Factor Romania