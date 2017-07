Se renunta la taxa de solidaritate. Tudose: “putem s-o trecem la discutate si uitate”

Executivul renunta si la taxa de solidaritate, dupa ce zilele trecute s-a decis sa nu mai implementeze impozitul pe cifra de afaceri.

In baza simularilor facute in ultima vreme, pentru a se constata oportunitatea implementarii unei astfel de masuri, s-a decis ca taxa de solidaritate nu va fi pusa in practica. Un anunt acest sens a facut, marti, chiar prim-ministrul. “Concluzia astazi este ca putem s-o trecem la discutate si uitate”, a punctat Tudose.

Daca ar fi fost implementata, masura ar fi urmat sa intre in vigoare la inceputul anului viitor.