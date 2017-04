Se gandeste Grindeanu la o posibila noua remaniere? Raspunsul premierului!

Rezumandu-se sa spuna ca isi monitorizeaza toti ministrii, subliniind ca “nu sunt singurul, sunt convins”, premierul s-a declarat multumit de “mare parte” a reprezentantilor echipei guvernamentale in fruntea careia se afla.

Intrebat – si pe fondul declaratiilor recente ale sefului PSD, din care a reiesit cat se poate de clar ca nu e tocmai multumit de felul in care isi desfasoara activitatea ministrii Finantelor si Justitiei -daca exista o varianta unei remanieri, Grindeanu s-a ferit sa faca prea multe precizari in privinta unei eventuale noi schimbari in cadrul Cabinetului sau. “Remanierile (…) nu le facem la televizor. Analizam, tragem linia, discutam cu presedintele Liviu Dragnea, trag o concluzie ca si prim-ministru, vizavi de modul cum si-au facut treaba, prezint concluzia pe care o am si o discutam, asa cum am facut toate celelalte lucruri, cu partidul din care fac parte (…) si in Coalitia alaturi de care formam acest Guvern”, a punctat Grindeanu, seara trecuta, la Antena3.

In alta ordine de idei, Grindeanu n-a facut un secret din faptul ca discuta in fiecare zi cu Liviu Dragnea, chiar “de foarte multe ori pe zi”, ca sa citam exact.