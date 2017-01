Se fac pregatiri pentru noul val de ninsori. Plan privind crearea de culoare unice

In asteptarea unui nou val de vreme rea, anuntat de meteorologi prin intermediul unor noi atentionari marcate cu galben si portocaliu pe harta (DETALII AICI), autoritatile isi propun sa se organizeze cat mai bine, pentru a putea interveni cat mai rapid, o data ce mai multe zone din tara vor fi cuprinse de ninsori si viscol.

Astfel ca, sefa MAI a anuntat, dupa 100 de ore de la aparitia primelor avertizari de vreme severa, ca “urmeaza o alte perioada dificila”, drept urmare se si desfasoara, la momentul de fata, o “sedinta operativa”, la sediul Ministerului de Interne, la care participa mai multi reprezentanti ai Guvernului, dar si ai ANM, ai Institutului de Hidrologie, precum si seful Departamentului pentru Situatie de Urgenta.

Printre aspectele anuntate de Carmen Dan s-a numarat si acela ca se doreste crearea unor cai de acces catre localitatile izolate, in speta a unor “culoare unice de circulatie rutiera, care sa lege principalele localitati, puncte de trecere a frontierei” si sa faciliteze accesul echipelor de interventie in privinta reconectarii la alimentarea cu energie.

“Vremea nu ne permite sa ne odihnim “, a atras atentia ministrul, cerand, totodata, pompierilor si celorlalti reprezentanti ai MAI sa aiba o atentie sporita. Nu in ultimul rand, sefa Ministerului de Interne recomanda decidentilor ca, in situatia in care se constata ca e necesar, “drumurile sa fie inchise din timp”, astfel incat sa se evite orice risc la adresa participantilor la trafic. Totodata, Carmen Dan a cerut factorilor de decizie sa fie “gasiti permanent” si, nu in ultimul rand a fie “implicati” si sa comunice unii cu altii.