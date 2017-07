Se cere aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru Vreme

Anchetatorii anticoruptie cer unda verde din directia Presedintiei pentru urmarirea penala a fostului ministru democrat-liberal al Comunicatiilor. Masura are in vedere dosarul “Microsoft 3”.

Procurorii anticoruptie au facut public, miercuri, faptul ca au transmis catre Procurorul General al Romaniei referatul cauzei, astfel incat sa fie sesizat presedintele Iohannis, “pentru a aprecia asupra exercitarii dreptului de a cere urmarirea penala a lui VREME VALERIAN, fost ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor, in legatura cu savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”.

Reprezentantii DNA au prezentat, intr-un comunicat, si ce anume suspiciuni au in cazul de fata:

“In perioada septembrie 2010 – februarie 2012, Vreme Valerian, in calitate de ministru al comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu incalcarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, a incheiat cu D.Con-Net AG, lider al unei asocieri de firme, un contract ce avea ca obiect inchirierea pe o durata de 16 luni si 13 zile, cu optiune de cumparare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft in scoli.

Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care Acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 nu permitea incheierea unui astfel de contract subsecvent.

Prin acest demers s-a cauzat, pe de o parte – un prejudiciu Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, in valoare totala de 11.291.793,99 euro, iar pe de alta parte – un folos patrimonial necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea D.Con-Net AG”.