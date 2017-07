Se anunta o modificare de lege: persoanele condamnate, dar reabilitate ar putea ajunge in Guvern

Actualul Cabinet ar planui sa modifice cadrul legislativ, astfel incat sa nu mai existe oprelisti in calea persoanelor cu condamnari penale de a deveni membri ai Executivului, cu o conditie esentiala, insa – sa existe o reabilitare.

Mai exact, Guvernul ar fi pregatit un proiect de lege menit sa abroge Legea 90/2001, conform Antena3. Este vorba despre legea ce interzice acest pas, si care contine articolele in cazul carora Avocatul poporului a facut, la inceputul acestui an, sesizare la CCR, pe fondul parlamentarelor din decembrie 2016.

Legea in cauza i-a stat, practic, in cale lui Liviu Dragnea in a prelua functia de premier.