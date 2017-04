S-a votat infiintarea comisiei de ancheta a prezidentialelor din 2009

In prima parte a zilei de joi alesii neamului au dat unda verde infiintarii unei comisii parlamentare a carei misiune va fi anchetarea alegerilor prezidentiale din urma cu 8 ani.

Este vorba despre un proiect de hotarare in acest sens, cu care parlamentarii pesedisti si cei ai ALDE au fost de acord, nu insa si cei de la PNL sau PMP. Principalul obiectiv al comisii este acela de a se afla “daca anumite persoane sau institutii s-au implicat in mod nelegal sau fara sa aiba competente legale atat in desfasurarea, in organizarea lor, cat si in influentarea rezultatului final”, din cate a explicat Dragnea.

Desi s-a speculat ca seful acestei comisii de ancheta ar putea fi Liviu Dragnea, seful PSD a ales sa nu confirme sau sa infirme zvonurile. “E dorinta mea de cand eram mic”, a raspuns, ironic, liderul social-democrat, inainte de a spune ca abia zilele urmatoare vor stabili propunerile privind componenta acestei comisii.