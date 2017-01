S-a deschis dosar penal dupa aparitia unei inregistrari a lui Ghita

Cea mai recenta inregistrare despre care opinia publica a aflat seara trecuta, dupa ce un material audio a fost difuzat la Romania TV, postul de televiziune controlat de catre fostul deputat Ghita s-a lasat cu dosar penal. Un anunt in acest sens a venit, in cursul dupa-amiezii de miercuri, din directia Parchetului de pe langa Instanta Suprema.

Este vorba despre o inregistrare in care se aud vocea fostului lider de la Cotroceni si a unei alte persoane, ramasa deocamdata neidentificata, despre care s-a anuntat ca a fost realizata in biroul lui Traian Basescu si pe care fostul sef al statului a confirmat-o, facand, insa, precizarea ca ar fi fost vorba si de o editare a materialului audio.

Momentan, ancheta este una in rem, adica nu vizeaza persoane, ci posibile fapte. “In cursul zilei de astazi, 4 ianuarie 2016, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul Romania TV. In aceasta inregistrare, Traian Basescu relata despre informatiile pe care le primea in legatura cu cauze judiciare aflate in curs de solutionare”, se precizeaza intr-un scurt comunicat emis de catre responsabilii de la Parchetul General.

Cum anume suna inregistrarea cu pricina aflati AICI, la fel cum puteti citi AICI si mai multe detalii referitor la reactia lui Traian Basescu pe acest subiect.