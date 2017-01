S-a decis! Iohannis va da unda verde unei legi mult-asteptate de pensionari

Printre aspectele pe care le-a anuntat, in chip de concluzii, la finele unei discutii “aplicate”, avute in aceasta dupa-amiaza la Cotroceni cu premierul Grindeanu si cu ministrul Stefan, de la Finante, a fost unul ce tine de un proiect legislativ care a trecut, recent, de Parlament.

Si anume despre legea care elimina contributiilor la asigurari de sanatate -CASS-ul cum mai e cunoscuta- pentru pensionari, precum si impozitul pe venit, de 16 procente, in cazul pensiilor sub 2.000 de lei, act normativ care a ajuns pe masa presedintelui, in vederea promulgarii. Iar, din cate a anuntat Klaus Iohannis in urma cu doar cateva zeci de minute, legea urmeaza sa primeasca unda verde din partea primului om in stat. Ce anume l-a convins sa faca acest pas a lamurit chiar presedintele: “Dupa analiza pe care am facut-o si dupa discutia pe care am avut-o astazi am decis sa promulg aceasta lege”. Cand anume se va intampla acest lucru, presedintele nu a specificat, rezumandu-se sa spuna ca va semna decretul candva “in zilele urmatoare”.

Cat priveste discutia pe marginea bugetului pentru anul in curs, aspect pe care si l-a dorit lamurit de catre cei doi reprezentanti ai Guvernului in cadrul intrevederii convocate tocmai cu acest scop, Iohannis a declarat ca “este foarte important sa avem pentru 2017 un buget sustenabil, solid, care tine cont de cateva date foarte importante, cum ar fi, de exemplu, sa ne incadram sub un deficit de sub 3%, o alocare de 2 % pentru Aparare”, dar si ca “avem promisiuni ca aceste lucruri vor fi realizate”.