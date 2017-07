S-a anuntat, dupa BPN: Ponta si Ivan nu mai sunt membri PSD. Grindeanu, inca in baza de date

Printre alte aspecte enuntate la finele sedintei pe care a condus-o, in lipsa lui Liviu Dragnea, secretarul general al PSD a facut lumina cu privire la situatia in partid a fosutlui lider Ponta, dar si a lui Catalin Ivan si Sorin Grindeanu, toti exclusi ca urmare a unor decizii luate in cadrul Comitetului Executiv.

Mai precis, Marian Neacsu a subliniat ca nici Ponta, si nici Ivan sau Grindeanu nu mai fac parte din partid, doar ca in cazul acestuia din urma inca nu s-a produs o modificare in sistemul electonic, unde apare inca numele precedesorului lui Tudose la sefia Palatului Victoria.

Mai exact, Neacsu a lamurit ca inaintea sedintei de luni a BPN-ului a verificat in baza electronica de date a PSD-ului, unde Victor Ponta si Catalin Ivan “nu se mai regasesc”, dar Sorin Grindeanu da. “In ea (baza de date-n.n.) opereaza organizatia de baza (…) n-a fost formalizata hotararea CEx, care a ajuns la Timisoara in cursul saptamanii trecute”, a lamurit Neacsu situatia.

sursa foto: incisivdeprahova.ro