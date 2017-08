S-a aflat motivul pentru care s-a decis sesizarea IJ in cazul lui Lazar

La cateva ore, practic, de cand Tudorel Toader dezvaluia in fata presei faptul ca urma sa aiba o discutie cu Procurorul General, pe tema sesizarii venite din partea Comisiei parlamentare pe marginea refuzului de a trimite documente vizand cauza alegerilor din 2009, inainte de a decide pe marginea sesizarii Inspectiei Judiciarem din directia Ministerului Justitiei (MJ) au fost facute publice unele aspecte in aceasta privinta.

Si anume faptul ca sesizarea a fost inaintata deja, semnata fiind de catre ministrul Justitiei si data 16 august. “Sesizarea este intemeiata pe faptul ca, acest refuz al domnului Augustin LAZAR, in exercitarea functiei de Procuror General al Romaniei, nu este in acord cu principiul cooperarii loiale dintre institutii, principiul loialitatii fata de Constitutie, prevederile Constitutiei Romaniei: art. 1 alin. (5), art. 61 alin. (1), art. 54 alin. (2) si art. 131 alin (1) asa cum au fost interpretate in jurisprudenta Curtii Constitutionale”, se arata in comunicatul MJ, in care se mentioneaza, totodata, si faptul ca “Ministrul Justitiei este titularul actiunii disciplinare, iar Inspectia Judiciara are competenta de a realiza verificarile prealabile asupra modului de indeplinire a atributiunilor de serviciu de catre Procurorul General al Romaniei”.

sursa foto: Facebook/Tudorel Toader