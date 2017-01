Replica lui Dragnea dupa reactia Presedintiei: Incep sa devin o obsesie pentru acel Palat

In chip de replica “la cald” la reactia venita din directia Presedintiei, in speta a declaratiei sustinute de purtatorul de cuvant al Cotrocenilor, care a declarat ca presedintele “este indignat de actiunea” Avocatului Poporului, si anume de contestatia depusa vineri dimineata la CCR, seful PSD a subliniat cu subiect si predicat ca nu intentioneaza sa fie premier la momentul de fata.

“N-am de gand sa fac vreun pas in sensul asta. Am decis sa fiu presedintele Camerei Deputatilor si aici raman”, a lamurit Dragnea, liderul social-democrat sustinand ca Sorin Grindeanu va ramane prim-ministru “cat il vor tine puterile”.

“Am plecat cu un gust amar de la acea ceremonie”

Daca seara trecuta s-a ferit sa comenteze prea mult pe marginea declaratiilor facute de primul om in stat, in cadrul ceremoniei de investire a noii echipe guvernamentale, de aceasta Dragnea a avut o reactie transanta dupa declaratiile reprezentantului Presedintiei. “Azi am vazut doua presiuni nepermise, din partea Administratiei Prezidentiale, daca doamna a vorbit serios, in numele Administratiei (…) asupra judecatorilor de la CCR, transmitandu-le ca nu cumva sa ia in serios ce a sesizat Avocatul Poporului”, a subliniat Dragnea, care a continuat cu faptul ca a remarcat “o amenintare si o presiune asupra Avocatului Poporului”, caruia i “s-a transmis sa tina cont de ce vrea presedintele”.

In alta ordine de idei, revenind la declaratiile sefului statului, de seara trecuta, Dragnea a subliniat alte doua aspecte. “Este foarte posibil ca, incet-incet, eu sa devin o obsesie pentru acel Palat”, a remarcat seful PSD. Totodata, social-democratul a demontat replica presedintelui – in privinta faptului ca, de vreme ce a sustinut ca e singurul care stieprogramul de guvernare “din scoarta in scoarta”, il roaga sa ii invete si pe ministri – mentionand ca “nu a fost o replica de nivelul unui presedinte”. “Aseara am plecat cu un gust amar, de la acea ceremonie”, a conchis Liviu Dragnea, de la Parlament.

“Actiune cu un unic beneficiar”

“Presedintele Romaniei este indignat de actiunea din aceasta dimineata a Avocatului Poporului, o actiune cu un unic beneficiar. In acelasi timp, presedintele Romaniei este surprins de rapiditatea cu care Avocatul Poporului doreste sa devina util noii majoritati politice, printr-un demers care apara dreptul persoanelor condamnate penal de a ne conduce”, a declarat Madalina Puscalau, purtatorul de cuvant al sefului statului adaugand faptul ca “sub aspectul respectarii drepturilor si libertatilor cetatenesti se pot ascunde astfel de demersuri care au in spatele lor, daca facem o analiza, asa cum am spus la inceput, un beneficiar unic. Este clar ca nu este scopul principal acela de a clarifica un text al Constitutiei, care a fost clar timp de 16 ani, ci cu totul alte interese”.

Reactia vine ca urmare a faptului ca Avocatul Poporului a formulat o sesizare la CCR in privinta legii care ii impiedica pe politicienii cu condamnari definitive- fie si cu suspendare- sa detina functii guvernamentale.