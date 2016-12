Reapare in atentia publica. Inregistrare cu Ghita, difuzata la postul TV pe care il controleaza

Desi de mai bine de o saptamana nu se mai stia nimic de el, fostul deputat a aparut din nou in atentia opiniei publice, insa dar prin intermediul unei inregistrari menite sa scoata la iveala unele aspecte. ”Sistemul a devenit un monstru”, sustine Ghita in materialul video difuzat miercuri in jurul pranzului.

”Vedeti mai jos o inregistrare pe care Sebastian Ghita a lasat-o la redactia televiziunii Romania TV in urma cu o saptamana”, anunta cei de la televiziunea controlata de Ghita, pe site-ul postului TV.

Printre declaratiile pe care le face fostul ales al neamului in inregistrarea repectiva, Ghita readuce in discutie ceea ce anuntase deja, si anume ca s-ar fi vizat impiedicarea lui Dragnea sa ajunga premier si ca procurorii ar fi incercat sa obtina denunturi. ”Daca fac niste denunturi impotriva lui Liviu Dragnea mai am o sansa, (…) de fata aceasta l-au ales pe Dragnea”, sustine Ghita in inregistrarea respectiva, care are in jur de 13 minute.

Totodata, fostul deputat si fostul membru al Comisiei SRI din Legislativ s-a adresat sefei DNA, cu referire la momentul in care a cunoscut-o pe Kovesi, ”in sediile SRI”, intreband, totodata, daca isi aminteste de ”petrecerea restransa din vila din Sinaia”, la care ar fi participat si el, dar si un ministru din actualul guvern. Mai exact, a sustinut urmatoarele aspecte: ”Vreau s-o intreb pe doamna pe Kovesi daca isi aminteste petrecerea – restransa -din vila din Sinaia, in care dansa, cu Vasile Dincu si cu mine chefuiam cu lautarii si cantam ”La Chilia-n port”, varianta pentru statul de drept”.

”O sa urmeze mult mai multe astfe de dezvașuiri in zilele urmatoare”, adauga Sebastian Ghita.