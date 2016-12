Reactii dupa nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru sefia Guvernului

Dupa cum era de asteptat, propunerea facuta de social-democrati si inaintata de coalitia PSD-ALDE sefului statului, la consultarile de miercuri dimineata, de la Presedintie, a iscat comentarii in sfera actantilor de pe scena politica.

Daca fostul premier Ponta a laudat, dupa cum era de asteptat, alegerea facuta de Dragnea, considerand ca “Sevil Shhaideh este o persoana extrem de echilibrata si un bun profesionist!” - dupa cum s-a exprimat intr-un mesaj pe Facebook, nu la fel de multumiti de idee au fost liberalii sau useristii.

Sefa PNL desfiinteaza propunerea

Inca de la momentul la care a iesit de la discutiile cu Iohannis, in calitate de al doilea partid chemat, conform programului zilei, la consultarile pe marginea formarii Guvernului, Raluca Turcan, sefa interimara a PNL-ului, a catalogat in termeni categorici alegerea facuta de Liviu Dragnea. “Nu cred ca oamenii care au votat PSD au votat ca in fruntea guvernului sa ajunga fina dlui Liviu Dragnea”, a subliniat, din capul locului, Turcan. Sefa interimara a PNL considera ca “PSD-ul avea resurse de oameni care sa-si asume” o astfel de functie si ca ar fi trebuit sa fie “macar o persoana cu un profil public conturat”. De altfel, liberala a parut convinsa ca inclusiv in randul PSD ar exista reprezentanti care ar putea avea “dificultati” in a o “identifica” pe “doamna” propusa in fruntea Palatului Victoria.

“Inacceptabil”

La fel de vocal a fost si liderul USR, care si-a spus punctul de vedere chiar de la Palatul Parlamentului. “Liviu Dragnea a anuntat o persoana fara anvergura necesara pentru pozitia prim-ministru, singurul criteriu pe care l-a folosit a fost acela al unei persoane loiale, care sa nu riste sa-i ia partidul pe perioada in care nu va fi prim-ministru, ceea ce este inacceptabil. Sevil Shhaideh este o persoana din gasca Mazare -Nicusor Constantinescu, care a venit in Ministerul Dezvoltarii impreuna cu PSD”, a conchis Nicusor Dan, pe Facebook.

Un alt userist, in speta fostul minsitru tehnocrat al Fondurilor Europene, si-a spus, la randul sua pararea, pe aceeais retea de socializare, prin intermediul unui comentariu cu tenta ironica la adresa PSD. “E amuzant ca partidul care se isteriza ca ne cheama Clotilde, Cosette sau Julien numeste pe Sevil. USR saluta diversitatea. Nu numele este motivul pentru care vom vota contra investirii”, remarca Cristian Ghinea.

Ce spune Basescu

La randul sau, fostul sef al statului, in chip de lider PMP, a declarat, de la Parlament, ca nu poate spune “mare lucru” despre Shhaideh. “La noi nu are importanta cine ar fi fost desemnat, noi suntem in opozitie. (…) Eu nu o cunosc pe doamna, doar am auzit cate ceva”, a declarat Traian Basescu.