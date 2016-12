Reactii dupa decizia lui Iohannis de a respinge propunerea de premier

Dupa cum era de asteptat, anuntul facut in urma cu aproximativ o ora, cu privire la neacceptarea desemnarii lui Sevil Shhaideh in postura de premier, a generat comentarii in randul principalilor actanti ai scenei politice autohtone.

Pe langa reactia exprimata de catre fostul sef al statului, actualmente lider al PMP-ului (DETALII AICI), o luare de pozitie a avut, intr-o interventie telefonica la postul B 1 TV, si vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. Fostul ministru al Educatiei a pus accent pe faptul ca Iohannis nu a anuntat si ce argumente a avut pentru a respinge aceasta propunere a PSD-ului, sustinuta de ALDE. „Ar fi trebuit sa aflam motivele pentru care nu a validat-o pe dna Sevil Shhaideh. Sigur, o sa ne intalnim si o sa vedem cu mergem mai departe”, a precizat Andronescu, insistand asupra nevoii de a afla argumentele lui Iohannis pe motiv ca ”nu ne putem juca, totusi, cu tara asta, cu ce se intampla in urmatoarea perioada de timp”.

O reactie pe acelasi subiect a avut si iderul interimar al liberalilor. Dupa cum era de asteptat, Raluca Turcan sustine hotararea luata de primul om in stat. ”Salutam decizia, in interes national, a presedintelui Romaniei. Este dreptul constitutional al domniei sale sa respinga propunerea si cu certitudine sunt foarte multe argumente. Noi consideram ca viitorul Guvern al Romaniei trebuie ferit de orice fel de vulnerabilitati, mai ales intr-un context international extrem de complicat”, noteaza sefa interimara a PNL.

La randul sau, liberalul Catalin Predoiu a declarat, de la Parlament, faptul ca ”nu exista niciun risc de suspendare, pentru ca presedintele a respectat Constitutia”.

La miezul zilei de marti, in mai putin de un minut, Klaus Iohannis a precizat ca nu accepta propunerea inaintata saptamana trecuta, la consultari, din directia coalitiei PSD-ALDE ( DETALII AICI).