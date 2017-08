Reactii de la Bucuresti dupa atacul din Barcelona

Atacul din ziua precedenta care a pus pe jar atat locuitorii Barcelonei, cat si turistii aflati in vizita in orasul spaniol, ucigand 13 oameni si ranind alte zeci, a iscat ecouri in randul politicienilor lumii.

Pe langa mesajul presedintelui american, care a condamnat atacul din Barcelona si a subliniat sprijinul american pentru spanioli, si de la Bucuresti au fost transmise reactii pe acelasi subiect sensibil, la nivel de latura umana.

Vicepremierul Marcel Ciolacu se numara printre oficialii care au reactionat fata de cele intamplata in Spania, acesta anuntand ca s-au luat masuri in privinta romanilor afectati direct de acest atac. “Atentatul sangeros de la Barcelona este din nou oglinda ”noii realitati” pe care niste fanatici lasi vor sa o impuna asupra lumii civilizate. (…) Condoleante familiilor indoliate si insanatosire grabnica celor raniti! In ceea ce ne priveste, ne-am asigurat ca romanii care au fost victimele acestui atac si care in prezent sunt spitalizati vor beneficia de cele mai bune conditii de tratament si recuperare, dar si de asistenta de specialitate a Consulatului General al Romaniei la Barcelona”, a transmis oficialul guvernamental in aceasta dimineata, via Facebook.

Inca de aseara, au transmis mesaje pe acest subiect atat presedintele, cat si seful Guvernului. “Condamn cu fermitate atacul terorist din Barcelona. Condoleante familiilor victimelor. Solidaritate cu Spania”, a fost mesajul postat, seara trecuta, pe pagina de Twitter a presedintelui Iohannis.

“In aceste momente de grea incercare, ne exprimam regretul fata de tragedia de la Barcelona si urmarim cu foarte mare atentie evolutia situatiei. La nivelul Ambasadei Romaniei la Madrid, a fost instituita o celula de criza, iar Consulatul General al Romaniei la Barcelona este in legatura permanenta cu autoritatile locale. Gandurile si rugaciunile noastre sunt alaturi de cei din Barcelona si familiile lor!”, suna postarea premierului, de pe Facebook.