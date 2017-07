Reactia sefei Comisiei privind alegerile, dupa anuntul Parchetului ca nu le trimite documentele cerute

Oana Florea, sefa Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009, a facut un prim comentariu pe marginea raspunsului primit de forul in cauza din directia Parchetului General.

A fost, sa-i spunem, o reactie “la cald”, deputata PSD aducand in discutie, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca va trebui sa discute chestiunea cu restul reprezentantilor forului, inainte de a se vedea ce pasi se vor urma, pe fondul refuzului PICCJ de a trimite Comisiei o copie a dosarului clasat de Parchet.

“Stiu ca in regulamentul comun a celor doua Camere, comisiile de ancheta au in anumite conditii acces chiar si la informatii clasificate. Desigur va trebui sa ne intalnim cu toti colegii, si sa vedem din punct de vedere legal care este calea de urmat si (…) daca este justificat acest argument al Parchetului de a nu da acest documente”, a mentionat Florea, inainte de a sublinia ca nu s-ar fi pus problema sa faca publice documentele respective, ci doar sa fie discutate in sedinta Comisiei.

sursa foto: cdep.ro