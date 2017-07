Reactia lui Iohannis, dupa ce s-a intonat imnul secuiesc la dezbaterea la care a fost prezent (VIDEO)

Seful statului n-a trecut peste momentul de la debutul dezbaterii la care a participat, in aceasta dimineata, la Miercurea Ciuc, in cadrul vizitei pe care o face in judetele Harghita si Covasna.

UPDATE: Intrebat, la finele dezbaterii, daca a stiut ca va fi intonat si imnul secuiesc, Klaus Iohannis a raspuns: “nu am stiut, dar recunosc ca am luat-o ca si un semn de respect, daca cei din sala care au cantat au dorit asta sa imi prezinte, eu am ascultat ce mi-au cantat si am trecut mai departe. Cred ca este foarte important sa ascultam si ce vine din sufletul oamenilor, nu numai ce vine din protocol”.

Dupa ce a fost intonat imnul Romaniei, a fost cantat si imnul Tinutului Secuiesc. Iar la inceputul alocutiunii pe care a sustinut-o in fata reprezentantilor autoritatilor locale din cele doua judete a avut urmatoarea remarca: “va multumesc ca mi-ati cantat, cand am intrat, aveti voci bune si puternice”.

Klaus Iohannis le-a transmis apoi celor prezenti la dezbaterea gazduita de Miercurea Ciuc faptul ca a venit sa ii asculte “cu mare atentie”, punand accent pe ideea ca “doar prin dialog si printr-un parteneriat autentic – nu unul mimat – intre reprezentantii de la centru si cei locali, pot fi gasite cele mai bune solutii la dificultatile pe care le intampinati”

“Din cate stiu eu, au trecut multi ani de cand un Presedinte a pasit aici intr-o vizita oficiala. Asadar, am tinut in mod special sa vin in aceasta zona minunata, cu oameni pusi pe treaba, pentru a va cunoaste”, a tinut sa mai sublinieze presedintele.



sursa foto: captura Antena3/ sursa video Romania Tv