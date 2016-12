Reactia lui Basescu dupa ce Iohannis a respins desemnarea lui Shhaideh

Traian Basescu considera ca pasul facut de Klaus Iohannis, in speta respingerea instalarii lui Sevil Shhaideh in fruntea viitorului guvern, nu ar trebui sa atraga suspendarea primului om in stat.

In asteptarea precizarilor facute din tabara PSD si a aliatilor de la ALDE, dupa respingerea desemnarii lui Sevil Shhaideh in fruntea Palatului Victoria, o prima luare de pozitie a venit din directia predecesorului lui Klaus Iohannis la Cotroceni, despre care Dragnea spunea, la TV, in urma cu cateva zile, ca e de parere ca l-ar fi influentat pe seful statului, in privinta, la vremea respectiva, amanarii luarii unei decizii in privinta nominalizarii primului-ministru.

“Respingerea de catre Presedintele Romaniei a propunerii pentru functia de Prim Ministru nu trebuie sa declanseze o batalie a orgoliilor”, transmite Basescu, pe Facebook. “Dragnea si Presedintele Iohannis au obligatia sa gaseasca imediat o solutie”, considera fostul numar 1 in stat. “Fac precizarea ca, in noua nominalizare, ca de altfel si in noul guvern, nu au ce cauta oameni controlati de Serviciile Secrete. Nu este momentul unui razboi politic inutil intre Dragnea si Iohannis”, conchide Traian Basescu, insistand asupra faptului ca “trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea Presedintelui”.

Precizarile lui Basescu vin si pe fondul faptului ca, inainte sa se afle hotararea lui Iohannis, liderul PSD spunea ca nu va fi facuta o alta nominalizare. “Ne vedem in alta parte”, spunea, la momentul respectiv, intrebat ce se va intampla in cazul in care presedintele nu va da unda verde propunerii PSD-ALDE de premier.