Raspunsul lui Lazar dupa pasul facut de Toader

S-a aflat o prima reactie dinspre seful PICCJ la spusele ministrului, printre care si aceea ca un procuror “stie sau ar trebui sa stie atributiunile de serviciu” , dar si la hotararea MJ de a sesiza Inspectia Judiciara din cadrul CSM-ului.

Urmare a declaratiilor facute in doua randuri, in decursul orelor trecute, de catre ministrul Justitiei, dar si dupa ce s-a aflat ca ministerul condus de Tudorel Toader a sesizat Inspectia Judiciara pe marginea refuzului de a furniza Comisiei parlamentare ce verifica aspecte privind prezidentialele din 2009 anumite documente solicitate, din directia Parchetului condus de catre Augustin Lazar s-a transmis un punct de vedere, prin intermediul unui comunicat.

Lazar a vorbit la telefon cu ministrul Justitiei, si, din cate reiese din documentul remis presei dinspre Ministerul Public, “in cadrul discutiei, procurorul general i-a comunicat ministrului Justitiei punctul de vedere al PICCJ referitor la solicitarea Comisiei parlamentare de ancheta a unor aspecte privind alegerile electorale din 2009 de a transmite copii dupa actele de urmarire penala efectuate intr-un dosar solutionat de catre Sectia de urmarire penala si criminalistica. In acest sens, domnul Augustin Lazar a reiterat opinia exprimata de catre PICCJ si transmisa Comisiei in data de 14 iulie 2017, potrivit careia nu se poate da curs solicitarii, intrucat nu exista dispozitii legale care sa permita transmiterea unor fotocopii ale dosarelor penale catre o comisie parlamentara sau, in general, catre o alta institutie extrajudiciara”.

Cat despre decizia Procurorului General de a cere un punct de vedere din directia CSM-ului, institutia condusa de catre augustin Lazar mentioneaza, printre altele, in comunicatul de miercuri, faptul ca solicitarea “a fost justificata, intre altele, de caracterul fara precedent al solicitarii Comisiei, cu posibil impact si consecinte asupra intregului sistem judiciar” si ca “se ridica astfel o chestiune de drept care intereseaza nu doar Ministerul Public, ci sistemul judiciar in ansamblu, anume problema conditiilor in care un dosar judiciar poate fi pus la dispozitia altor autoritati sau institutii, in afara celor cu atributii privind solutionarea ori verificarea lui”.

