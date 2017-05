Proiectul Legii gratierii, retrimis din plen la Comsia Juridica a Senatului

Dupa ce in prima parte a zilei se aflase ca senatorii juristi intocmisera un raport de aprobare pe marginea proiectului Legii gratierii, in cursul dupa-amiezii, din directia Camerei Superioare a Parlamentului s-a decis, prin votul majoritar dat in plen, ca actul normativ sa fie retrimis la Comisie.

Au fost 61 de senatori PSD si ALDE care s-au declarat in favoarea acestui pas, in timp ce alti 41 – de aceasta data de la PNL si USR – au votat impotriva, cerand respingerea proiectului. Astfel ca legea ajunge inca o data pe masa Comsiei Juridice (CJ) a Senatului, pentru ca proiectul sa fie votat in forma trimisa Parlamentului din directia Palatului Victoria.

De altfel, inaintea votului din plen, de luni, presedintele Senatului anunta ca partidele ce formeaza Coalitia de guvernare s-au pus de acord pentru a cere in plen retrimiterea proiectului la CJ.