Procurorii cer pedeapsa cu executare in cazul fostului ministru Nita

La ultimul termen al dosarului in care reprezentantii DNA il acuza pe fostul sef de la Ministerul Energiei de trafic de influenta, s-a aflat ca procurorii considera ca Nita ar trebui sa ajunga la inchisoare.

Prezenti, asemeni fostului ministru, la Inalta Curte, anchetatorii anticoruptie au cerut, in instanta, o pedeapsa cu executare in cazul lui Constantin Nita, precum si confiscarea unor sume de bani. Curtea Suprema a ramas in pronuntare.

Dosarul care il vizeaza pe fostul ministru al Energiei a fost deferit instantei in vara anului trecut.